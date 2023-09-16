Öğretmen atamalarında mülakatın etkisi ne kadar? KPSS puanının atamalardaki rolü nedir? Öğretmen adayları, atamaların nasıl yapıldığını ve hangi kriterlerin belirleyici olduğunu merak ediyorlar. Peki, Öğretmen atamalarında mülakat yüzde kaç etkili? Atamalarda mülakat ve kpss etkisi nedir? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen adayları mülakat ve KPSS üzerinde yapılan değişiklikleri araştırmaya başladı. Mülakat ve KPSS puanının atamalardaki etkisi, adayların atama sürecindeki başarılarını doğrudan etkileyebilir. Bir süredir mülakat kalkacak yönünde haberler gündeme gelmiştir. Peki, Öğretmen atamalarında mülakat yüzde kaç etkili? Atamalarda mülakat ve kpss etkisi nedir? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT YÜZDE KAÇ ETKİLİ?

Mevcut sistemde atamaların yüzde 100 mülakat puanıyla yapıldığını belirten Bakan Tekin, "Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz" dedi.

"ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİ REVİZE EDİLMELİ"

Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli. Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz. Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor. Biri alan bilgisi, bir de alan bilgisi eğitimi.

"ÖĞRETMENLERİN ALAN BAŞARISI DÜŞÜK"

Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar. Mülakat konusu gündem oldu. Mülakatta ne yapacaksınız? eleştirisini yapanların şunu bilmesi lazım.