2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte öğretmen adayları MEB atama takvimine göre ne zaman, kaç atama yapacağını sorguluyor. Konuyla ilgili açıklama Bakan Mahmut özerden geldi. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kamuya ne kadar öğretmen alımı yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 öğretmen atamaları için beklenti sürüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayan birçok öğretmen, MEB tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden geldi. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kamuya ne kadar öğretmen alımı yapılacak? EYT sonrası öğretmen açığı olacak mı? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMALARINE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mahmut Özer'e atfedilen, "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarılmıştı.

MEB, bakanın böyle bir ifadesi olmadığını vurgulayarak öğretmen atamasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasıyla kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Buna göre; 2023'te öğretmen atamaları, Milli eğitim Bakanlığının yapacağı çalışmaların ardından yapılması bekleniliyor. Öğretmen atamlarının Nisan ayı içerisde yapılması planlanıyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE KADAR OLACAK?

Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan öğretmen atmalarının ne kadar olacağınkonusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken daha önceki atamalara bakıntımızda Bakanlığın 20 binöğretmen aldığı resmi kaynaklarca doğrulanmıştı. Nisan ayında yapılması planlana Öğretmen alımının 20 bin ile 30 bin arasında bir öğretmen alımı yapılması bekleniliyor.

EYT SONRASI ÖĞRETMEN AÇIĞI OLACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu durum okullarda öğretmen sıkıntısına neden olur mu?" sorusuna "Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz" diye yanıt verdi.

Bakan, "Mutlaka emekli olan öğretmenler olur ama çok fazla etkilemez. Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz" değerlendirmesini yaptı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan, 2023'teki öğretmen ataması olup olmayacağına ilişkin de konuştu. "Mutlaka atama olur, her sene oluyor "İfadelerine konuşmasında yer verdi.