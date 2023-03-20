Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmenlere bir müjde verdi. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? 2023 öğretmen atama takvimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." dedi. Öğretmen atamaları ne zaman? 2023 öğretmen atama takvimi!

45 BİN ATAMA NE ZAMAN?

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Öğretmen atamaları tarihleri henüz açıklanmadı.