Eylül ayında yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması tercih işlemleri dün sona erdi. Şimdi ise gözler sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika bekleniyor. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama e-Devlet!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama takvimine göre 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih süreci, 31 Ağustos'ta sona erdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama e-Devlet ekranı! İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin öğretmen atama takvimine ilişkin geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Bakan Özer, "27-31 Ağustos'ta tercihleri alacağız ve 1 Eylül'de de öğretmenlerimiz okullarına atanarak görevlerine başlayacak." ifadelerinde bulunmuştu. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇ SORGULAMA E-DEVLET...