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Öğretmen atama canlı izleniyor mu? 2022 sözleşmeli öğretmen ataması hangi kanalda?

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Öğretmen atama canlı izleniyor mu? 2022 sözleşmeli öğretmen ataması hangi kanalda?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Peki, 2022 sözleşmeli öğretmen ataması hangi kanalda? Öğretmen atama canlı izleniyor mu?

Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Peki, 2022 sözleşmeli öğretmen ataması hangi kanalda? Öğretmen atama canlı izleniyor mu?

ÖĞRETMEN ATAMA CANLI İZLENİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Programın yayın hakkında henüz bilgi yer almıyor.

KONTENJANLAR

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı; 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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