Öğrenim kredisi nedir merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından "Öğrenim kredisi alabilirsiniz" kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? İşte detaylar...

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Merakla beklenen başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından "Öğrenim kredisi alabilirsiniz" ne anlama geliyor araştırılıyor. Arama motorlarında öğrenim kredisi kelime anlamı sorgulatılıyor. Peki, Öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? Detaylar haberimizde...

KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?