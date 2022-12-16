Öğrenim kredisi nedir? KYK öğrenim kredisi sonuçları! Öğrenim kredisi ne demek?
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Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." dedi. Peki, Öğrenim kredisi nedir? KYK öğrenim kredisi sonuçları! Öğrenim kredisi ne demek?
Öğrenim kredisi nedir? Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." dedi. Peki, Öğrenim kredisi nedir? KYK öğrenim kredisi sonuçları! Öğrenim kredisi ne demek? İşte detaylar...
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yu¨kseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla devam ettikleri yu¨kseköğretim kurumlarının normal öğrenim su¨resince verilen, zorunlu hizmet yu¨ku¨mlu¨lu¨ğu¨ bulunmayan borç paradır.
Kimler Yararlanabilir?
- Ön lisans öğrencileri
- Lisans öğrencileri
- Ön lisans mezunu olup lisans eğitimi veren okullara ara vermeden
- Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler
- Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki lisansu¨stu¨ öğrenim gören
- Öğrenciler
- Vakıf u¨niversitesi öğrencileri
- İkinci öğretim öğrencileri
Kredi Borcumu Ne Zaman Ödemem Gerekiyor?
Normal öğrenim su¨resinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.
Kredim Hangi Durumda Kesilir?
- Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
- Kredi almaktan vazgeçme,
- Öğretim kurumunun kapatılması,
- Öğretim Kurumuna kayıt yenilememe,
- Bakanlık yurtlarından su¨resiz çıkarılma cezası alma,
- Kesin hu¨ku¨mle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
- Kurumumuzdan burs/ öğrenim kredisi alan tu¨m öğrencilerin, öğrenim durumundaki her tu¨rlu¨ değişikliği (öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma, öğretim kurumu değişikliği vb.) bir ay içerisinde Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨mu¨ze bildirmesi gerekmektedir.