KYK burs ve kredi sonuçları 13 Kasım tarihi itibariyle erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar ise arama motorlarında Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? KYK burs mu kredi mi nasıl, nereden anlaşılır? KYK burs sonuçları 2023 araması yapıyor.

Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? KYK burs mu kredi mi nasıl, nereden anlaşılır? KYK burs sonuçları 2023!

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler Öğrenim kredisi geri ödemeli mi? KYK burs mu kredi mi nasıl, nereden anlaşılır? KYK burs sonuçları 2023 araması yapmaya başladı. Merak edilenler soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖĞRENİM KREDİ GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK tarafından sağlanılmakta olan burs için herhangi bir geri ödeme bulunmamaktadır. Öğrenim kredisi, öğretim hayatından sonra belirlenen sürede ödenir. Buna göre öğrenim kredisi geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu belirlenerek daha sonrasında bu ücret talep edilir. Normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları bugün açıklandı. Üniversite öğrencilerinin 1 aydır merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu yıl lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine ise 6 bin lira verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

2024 KYK BURSU

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET SİTESİ

KYK burs başvuruları 12 Ekim günü başladı ve 19 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları e-Devlet sitesi üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenilebilecektir. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına E- devlet ve aşağıda yer alan "

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI" üzerinden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS/KREDİ SONUÇ SORGULAMA