Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." ifadelerini kullandı. Sonuçlarında Öğrenim kredisi alabilirsiniz yazısını gören öğrenciler Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? Öğrenim kredisi burs mu oluyor? Merak ettiler.

Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." ifadelerini kullandı. Sonuçlarında Öğrenim kredisi alabilirsiniz yazısını gören öğrenciler Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? Öğrenim kredisi burs mu oluyor? Merak ettiler. İşte detaylar...

ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

Yu¨kseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla devam ettikleri yu¨kseköğretim kurumlarının normal öğrenim su¨resince verilen, zorunlu hizmet yu¨ku¨mlu¨lu¨ğu¨ bulunmayan borç paradır.

Kimler Yararlanabilir?

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Ön lisans mezunu olup lisans eğitimi veren okullara ara vermeden

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler

Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki lisansu¨stu¨ öğrenim gören

Öğrenciler

Vakıf u¨niversitesi öğrencileri

İkinci öğretim öğrencileri

Bursum Hangi Durumda Kesilir?

Başarısız olma,

Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Burs almaktan vazgeçme,

Öğretim kurumuna kayıt yenilememe,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından su¨resiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hu¨ku¨mle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Kredi Borcumu Ne Zaman Ödemem Gerekiyor?

Normal öğrenim su¨resinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.

Kredim Hangi Durumda Kesilir?