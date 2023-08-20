Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere bir sefere mahsus olmak üzere vergisiz akıllı cihaz alımı merakla bekleniyor. Yapılan açıklamanın ardından gündeme vergisiz telefon ve bilgisayar şartları geliyor. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar şartları nelerdir? Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları belli oldu mu?

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar şartları nelerdir? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddialar nedeniyle tekrar gündeme geldi. Bazı iddialara göre vergisiz telefon ve bilgisayar şartları arasında sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan cihazlar kabul edilecek. Bu nedenle sadece yerli telefon ve bilgisayarlarda mı geçerli merak ediliyor. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar şartları nelerdir? Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları belli oldu mu?

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR ŞARTLARI

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak.

Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Son zamanlarda bazı kaynaklarda yer almakta olan asılsız iddialara göre vergisiz telefon ve bilgisayar şartları arasında "alınacak olan cihazın Türkiye'de üretilmiş veya montajlanmış olması" şartı da yer alıyor. Fakat bu konu hakkında henüz net bir bilgi ve açıklama bulunmuyor.