Seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon konusu hala gündemde. Öğrenciler araştırıyor ve merak ediyor. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmalar başladı. Seçim öncesi verilen vaatlerin hayata geçmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapıldı. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı?

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI 2023 BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak." ifadelerini kullandı.

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%20 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.