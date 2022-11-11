Gaziantep'de meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde videosu ile gündeme gelmişti. Bir ilkokulda yaşanan olay görenleri hayrete düşürdü. Öğretmenin hareketlerini gören birçok vatandaş sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi ve Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen kim? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen kim? Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmene ne oldu?

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen kim? Sorusu, gündeme gelen video ile birlikte sıklıkla araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Videoyu izleyen birçok vatandaş Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmene ne oldu? Sorusunun cevabını merak ediyor. Video sosyal medya platformları üzerinde birçok kişi tarafından izlendi ve birçok tepki aldı. Peki, Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen kim? Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmene ne oldu?

ÖĞRENCİSİNİN BOĞAZINI SIKAN ÖĞRETMEN KİM?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan Oğuzhan S. derste bir öğrencinin boğazını sıkıp ona bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖĞRENCİSİNİN BOĞAZINI SIKAN ÖĞRETMENE NE OLDU?

Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı.