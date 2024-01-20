Öğrencilerin Yarıyıl Tatilinde Nasıl Vakit Geçirmesi Gerekiyor?

Yarıyıl tatili için zil çaldı. Milyonlarca öğrenci karne aldı ve 15 gün sürecek yarıyıl tatiline başladı. 2 Şubat tarihine kadar sürecek tatilde öğrencilerin evde nasıl vakit geçirmesi gerektiği ise velilerin öncelikli sorunlarının başında geliyor. Öğrenciler gece geç saatlerde uyuyup geç uyanma hayalleri kurarken, ebeveynler ise çocuklarıyla hem hoşça vakit geçirmek hem de onların verimli bir tatil yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli planlar yapıyor.

Peki öğrenciler yarıyıl tatilini nasıl geçirmeli? Beslenmeden oyuna, spordan ödeve konunun uzmanları yarıyıl tatilini verimli geçirmenin yollarını anlattı:

"ZİHİNLERİNE ÖDEVLERLE AŞIRI YÜKLEME YAPMAYIN"

EĞİTİM KOÇU METANET DALGÜL:

"19 Ocak ara tatilini öğrenciler sabırsızlıkla bekledi. Bazıları ailesi ile tatil yapmayı beklerken, büyük çoğunluk ara tatilini evde ödev yaparak gerçirecek. Çocuklarınızın zihnine ödevlerle aşırı yükleme yapmayın! Ara tatiller öğrencilere zihnin odağını değiştirerek beyinlerini dinlendirmeleri için ayrılmış zaman dilimidir. Maalesef okullarda tatil ödevi olarak çok fazla ödev yükleniyor ve bu öğrencileri oldukça yoruyor. Okula geri döndüklerinde ise bir güncelleme olmadan, dinlenmeden kaldığı yerden devam ettikleri için yeteri kadar derslere odaklanamıyorlar. Tatilde ders çalışmak onları daha başarılı yapmaz! Onun yerine aileyle vakit geçirmek için bazı mantık ve strateji oyunları, kelime oyunları oynayabilirler. Bu hem aileyle iletişimi besler ve kaliteli zaman geçirmenizi sağlar."

"TV KARŞISINDA SAATLERCE HAREKETSİZ KALMAYIN"

DR HAKAN ÖZKUL:

"Çocuklar tatilde öğün atlamamalı sabah kahvaltılarını mutlaka yapmalılar. Tatilde abur cubur ve Fast foodtan uzak durulmalı. Bilgisayar tablet ve televizyon önünde saatlerce hareketsiz kalınmamalı.Uyku düzeni aksatılmamalı, uyku süreleri kısaltılmamalı. Kalsiyum, vitamin ve mineral zengini Ev yoğurdu, peynir ve süt mutlaka yenilmeli. Omega 3,vitamin, protein ve mineral zengini olan balık haftada 2-3 porsiyon tüketilmeli. Bolca renkli sebze ve meyve yemeli salata yemeliler. Özellikle turunçgiller portakal ve mandalina vitamin C açısından çok zengindir. Nar ve elma da bolca tüketilmeli. Mevsim kış dolayısıyla nezle grip ve kovid salgınları çok yaygın. Kapalı yerlerde uzun süre kalınmamalı, havadar yerler tercih edilmeli.…"

"DOĞA AKTİVİTELERİNE YÖNELİN"

PSİKOLOG AYBEN ERTEM:

Kış tatili çocukların etkinlik yapmasına engel değildir. Kışa yönelik doğa aktiviteleri, sanat projeleri yapılabilir ve çok da eğlenceli olur. Sıcak içecekler eşliğinde kitap okunabilir, kutu oyunları oynanabilir. Tatil olduğu andan itibaren ekran başında ya da tablet, telefon elinde vakit geçirmek yerine ekran, aktivite/oyun, kitap okuma ve ders çalışmayı dengelemek gerekir. Çocuğun yaş grubuna göre ortak planlar yapabilirsiniz.