Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Genel
 - Güncelleme:

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğunluğu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, ekipler öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirmek için seferber oldu.

Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

SİVAS - Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğunluğu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, ekipler öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirmek için seferber oldu.

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi trafikte beklenilenin üzerinde yoğunluk oluştu. Sivas'ta adayların büyük kısmının sınava gideceği Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsüne giden yollarda sıkışıklıklar yaşandı. Güzergahta kazalar meydana geldi. Trafik kilitlenince sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler araçlardan inerek koşmak zorunda kaldı. Polis ekipleri ekip otolarıyla yolda kalan öğrencileri sınav salonlarına taşıdı. Çok sayıda öğrenci polis ekiplerinin yardımı ile sınav merkezlerine yetiştirilirken onlar kadar şanslı olmayanlarda vardı. Birkaç dakika ile geç kalan bir çok aday sınava alınmadı.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Genel

Sivas Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title