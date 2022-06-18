Öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldular

SİVAS - Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğunluğu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, ekipler öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirmek için seferber oldu.

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi trafikte beklenilenin üzerinde yoğunluk oluştu. Sivas'ta adayların büyük kısmının sınava gideceği Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsüne giden yollarda sıkışıklıklar yaşandı. Güzergahta kazalar meydana geldi. Trafik kilitlenince sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler araçlardan inerek koşmak zorunda kaldı. Polis ekipleri ekip otolarıyla yolda kalan öğrencileri sınav salonlarına taşıdı. Çok sayıda öğrenci polis ekiplerinin yardımı ile sınav merkezlerine yetiştirilirken onlar kadar şanslı olmayanlarda vardı. Birkaç dakika ile geç kalan bir çok aday sınava alınmadı.