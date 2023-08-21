Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar haberinin detayları araştırılmaktadır. Milyonlarca öğrenci tarafından vergisiz telefon modelleri araştırılıyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satış şartları neler? Öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar neler? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere bir sefere mahsus olmak üzere vergisiz akıllı cihaz alımının şartları araştırılıyor. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı heyecanla bekleniyor. Öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar neler merak konusu oldu. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satış şartları neler? Öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar neler? Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞ ŞARTLARI NELER?

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak.

Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişebiliyor.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR NE ZAMAN?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.