AK Parti'nin seçimler öncesi vaatlerinden biri olan öğrencilerin ilk telefon, bilgisayar ve tablet alımlarında vergi olmayacağı vaadi çok araştırılıyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon şartları! Öğrencilere vergisiz bilgisayar fiyatları! Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine cep telefonu alımlarında tek sefere mahsus olmak üzere vergi muafiyeti uygulanacağını duyurmuştu. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon şartları! Öğrencilere vergisiz bilgisayar fiyatları! Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor? Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bulunan öğrencilere vergisiz telefon vaadi hakkında öğrenciler araştırma yapıyor. Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon müjdesinde bulunmuştu. Akıllı telefonlar böylelikle gençlere Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'siz satılacak. Uygulama henüz yürürlüğe girmezken çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişebiliyor.

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL