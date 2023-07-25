Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı 24 Temmuz Pazartesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısı konularının arasında seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon olması bekleniyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Vergisiz, KDVsiz telefon öğrenci nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon çıktı mı?

Binlerce üniversite öğrencisi öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası vergisiz telefon ve bilgisayar yürürlüğe girecek. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Vergisiz, KDVsiz telefon öğrenci nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon çıktı mı? İşte son gelişmeler…

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.