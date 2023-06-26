Vergisiz cep telefonu satışının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere bir sefere mahsus olmak üzere vergisiz akıllı cihaz alımı merakla bekleniyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencilerinin yararlanacağı aktarılırken düzenlemenin bir sefere mahsus olacağı biliniyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman? Öğrencilere KDV'siz telefon ve bilgisayar fiyatları ne kadar? Vergisiz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

Öncelikle vergisiz cep telefonu satışının henüz başlamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim hazırlıklarının başlatılması talimatını verirken gençlerle ilgili de "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.