Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar satışı ne zaman başlıyor? 2023 öğrenciler ÖTV ve KDV'siz telefon- bilgisayarı kimler alabilir, şartları neler?

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar satışı ne zaman başlıyor gündeme gelirken 2023 öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon- bilgisayarı kimler alabilir, şartları neler olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği Kabine Toplantısı'nın konularında yer alan öğrencilere, ÖTV ve KDV'siz telefon- bilgisayar alma kolaylığı sağlayacak olması gündeme geliyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar satışı ne zaman başlıyor? ÖTV ve KDV'siz telefon- bilgisayarı kimler alabilir?

Kabine, yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Konular arasında, telefon ve bilgisayar alacak olan öğrencilere, ÖTV ve KDV'siz yararlanabileceği gündeme geliyor. Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar satışı ne zaman başlıyor? 2023 öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon- bilgisayarı kimler alabilir, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON- BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi kabine toplantısına başkanlık edecek. Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının ana gündemi olacak.

2023 ÖĞRENCİLERE ÖTV VE KDV'SİZ TELEFON- BİLGİSAYARI KİMLER ALABİLİR?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

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