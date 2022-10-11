Öğrencilere ulaşım desteği nedir? Öğrencilere ulaşım desteği kaç TL, kimlere verilecek?

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de gençlere vererek öğrencilere ulaşım desteği müjdesini verdi. Peki, öğrencilere ulaşım desteği nedir? Öğrencilere ulaşım desteği kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, bir müjde de üniversiteli gençlere verdi. Açıklama sonrası öğrencilere ulaşım desteği nedir ve öğrencilere ulaşım desteği kimlere verilecek gibi soruların yanıtları araştırıldı.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NEDİR?

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de gençlere vererek, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi. Yılda 2 defa verilecek destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak.