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Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar?

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Öğrencilere ulaşım desteği başvuru ekranı araştırılırken, öğrencilere yol yardımı ne kadar ve başvurusu nasıl yapıldığı sık sık gündeme geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan hanelerdeki öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılamak amacıyla başlatılan "Ulaşım Desteği" programının 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı. Peki, öğrencilere ulaşım desteği ne kadar yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilere ulaşım desteği konusunda açıklamada bulundu. Bu destek, öğrencilere ulaşım konusunda önemli bir yardımcı olacak ve ailelerin finansal yükünü hafifletecek. Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ VAR MI?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Ulaşım Desteği" programı ile ailesinden ayrı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirtti. Programın 2022 yılında başlatıldığını hatırlatan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin bu destekten faydalandığını ifade etti.

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar?

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Bakan Göktaş, sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilere yılda dört kez, gidiş-dönüş olmak üzere ulaşım desteği sağladıklarını vurgulayarak, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimlerine daha rahat devam edebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu bağlamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek olan Ulaşım Desteği programı kapsamında öğrencilere sağlanacak desteklerin üst limit tutarı tek yön için 1250 lira olacak. Şimdiye kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yaklaşık 60,8 milyon lira aktarılmıştır," dedi.

Bakan Göktaş, destek programına başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ikametgah adresindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlattı.

Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar?

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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