Öğrencilere yönelik 10 GB internet desteği ne zaman sağlanacağı konusunda merak devam ediyor. Öğrencilerin eğitim sürecinde kullanabilecekleri bu destekle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman? 10 GB internet desteği başladı mı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman verilecek merak konusu oldu. Arama motorlarında 10 GB internet desteği başladı mı sorgulatılıyor. Peki, Öğrencilere 10 GB internet desteği ne zaman? 10 GB internet desteği başladı mı? Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİLERE İNTERNET DESTEĞİ NEDİR?

'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ NE ZAMAN?

Öğrencilere 10 GB internet desteği kararı 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

10 GB İNTERNET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Resmi Gazete'de yer alan MADDE 2- (1) satırında şu ifadeler yer alır: "Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır."