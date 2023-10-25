Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine cep telefonu ve internet desteğine ilişkin kararın yeni detayları yayınlandı. Peki, Öğrencilere 10 GB internet desteği geçerli mi, başladı mı? Öğrencilere 10 GB internet desteği nereden, nasıl yapılır?

Öğrencilere 10 GB internet desteği geçerli mi, başladı mı? Öğrencilere 10 GB internet desteği nereden, nasıl yapılır?

Öğrencilere 10 GB internet desteği geçerli mi, başladı mı? Sorusu, Öğrencilere 10 GB internet desteğinin detaylarının duyurulması ile birlikte gündemde yer alan ve merak edilen sorular arasında yer aldı. Yapılan açıklamaların ardından "Öğrencilere 10 GB internet desteği" kampanyasının detayları belli oldu. Peki, Öğrencilere 10 GB internet desteği geçerli mi, başladı mı? Öğrencilere 10 GB internet desteği nereden, nasıl yapılır?

ÖĞRENCİLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ GEÇERLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine cep telefonu ve internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Ekli "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve Internet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

26 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ KİŞİLER YARARLANABİLECEK

MADDE 2- (1) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

DESTEK TUTARI TOPLAMDA 5 BİN 500 TL

(2) Bu destek, nihai satış fiyatı 9.500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılır. İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5.500 Türk lirasıdır.

İNTERNET DESTEĞİ

(3) Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır. Diğer hususlar

MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafindan kullanılır.

(2) Bu Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.

(3) Bu Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.

USUL VE ESASLAR

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. Yürürlük

MADDE 5-(1) Bu Karar 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.