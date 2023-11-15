Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 10 Kasım günü tatile girdi. Öğrenciler toplamda 9 gün dinlenme şansı yakaladı. Ancak son günlerde sosyal medyada sık sık ara tatil uzatıldığına dair paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medyada ve çeşitli haber mecralarında tatil süresinin uzadığına ilişkin haberlerin ardından ara tatil uzatıldı mı sorusuna cevap aranıyor. 20 Kasım'da okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

Öğrenciler dikkat! Ara tatil uzatıldı mı? Ara tatil sonrası 20 Kasım'da okul var mı, yok mu?

Sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde peş peşe çıkan ara tatilin uzatıldığı yönündeki iddiaların ardından öğrenciler ve veliler 2023 Kasım ara tatil uzatıldı mı sorusuna cevap aranıyor. Ara tatil sonrası 20 Kasım'da okul olup olmadığı merak ediliyor. Bazı haber sitelerinde tatil süresinin uzadığına yönelik paylaşım yapılmıştı.

2023 KASIM ARA TATİL UZADI MI?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; 5 gün sürmesi planlanan ara tatile uzatma geldi, tatilin uzadığına ilişkin açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.

Bazı haber sitelerinde bu şekilde paylaşım yapıldı. Ancak Anadolu Ajansı teyit hattının paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlandığı açık.

Buna göre ara tatile uzatma geldi iddiası gerçeği yansıtmıyor ve yanıltıcı içerik barındırıyor.

20 KASIM'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 178 bin öğretmen 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinde ders başı yapacak.

LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla örnek soru ve çözümlü videoları yayımladığını duyurdu.Bakanlığın resmi internet adresinden paylaşılan soruların çözümleri ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

TOPLAM 45 SORU YER ALIYOR

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular 8'inci sınıf müfredatıyla, belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Ayrıca soruların, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte belirlenmesi esas alındı.

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