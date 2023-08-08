Öğrenci ve tam aylık İstanbulkart ücreti belli oldu! İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar?

İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmak için kullanılan İstanbulkart'ın aylık ücreti açıklandı. Hem öğrenci hem de tam İstanbulkart ücretleri belirlendi ve kullanıcılara duyuruldu. İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Tam bilet ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplanmasının ardından öğrenci aylık İstanbulkart ücreti, sosyal aylık abonman ücreti ve tam aylık İstanbulkart fiyatı belli oldu. İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar? Tam bilet ne kadar oldu?

TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam bilet 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen 7,09 liradan 10,74 liraya çıktı. Metrobüs ücreti 22,25 TL, Marmaray'da en kısa mesafe 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

ÖĞRENCİ VE TAM AYLIK İSTANBULKART ÜCRETLERİ

Zamla birlikte tam abonman ücreti 777 liradan 1.177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİ

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1.300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Minibüs ücretleri 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.