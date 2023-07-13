Öğrenci pasaport ücreti hakkında bilgi veren haberde, öğrencilerin pasaport ücretlerinin ne kadar olduğu açıklanıyor. Öğrencilerin pasaport ücretlerinin belirlenen bir miktar olduğu belirtiliyor. Detaylar haberde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler yer aldı. Açıklanan yeni tarifenin ardından öğrenci pasaport ücreti ne kadar oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Öğrenci pasaport ücreti ne kadar? SON DAKİKA! 2023 Öğrenci pasaport ücretleri kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla; 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş, 1 yıla kadar bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıla kadar 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıla kadar ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

6 AYA KADAR PASAPORTLAR İÇİN BİN 34 LİRA OLDU

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.