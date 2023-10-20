İstanbul toplu taşıma aylık öğrenci akbili ne kadar olduğu ve metro, otobüs, tramvay, metrobüs aylık abonman ücreti kaç TL olduğu gündeme geliyor. 2023 öğrenci akbili ne kadar merak ediliyor. Peki, Öğrenci akbili ne kadar? İstanbul toplu taşıma (metro, otobüs, tramvay, metrobüs) aylık abonman ücreti kaç TL?

Toplu taşıma ücretleri gündeme gelirken öğrenci akbili ne kadar olduğu ve İstanbul metro, otobüs, tramvay, metrobüs aylık abonman ücreti kaç TL merak ediliyor. Öğrenci akbili ne kadar? İstanbul toplu taşıma (metro, otobüs, tramvay, metrobüs) aylık abonman ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

Zamla birlikte 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, 4,83 TL olan öğrenci ise 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs ücreti ise 22,25 TL oldu. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA AYLIK ABONMAN ÜCRETİ KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.