Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak 2022? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Lise, Üniversite, Açık öğretim Öğrenci affı var mı, ne zaman olacak? - Haberler

Öğrenci affı nedir, ne demek? Öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affından kimler faydalanabilecek? Öğrenci affı ne zaman, hangi gün çıkacak? Öğrenci affı ile ilgili resmi açıklamalar ve detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu, öğrenci affı ile ilgili detayları paylaştı. YÖK Başkanı Özvar, kararın Meclis'ten geçmesi halinde 4 milyon 242 bin 316 öğrencinin affı bekleyebileceğini söyledi. Buna göre disiplin cezası almış, Açıköğretim Sistemi'nde üst üste dört dönem kayıtlarını yenilemeyen, yatay geçiş, geçici kayıt ile kayıtlananlardan belirtilen tarihe kadar diplomalarını getiremeyen, denklik lisans tamamlaması sona eren öğrenciler affı bekleyebilecek.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda YÖK'ün duyarsız kalamayacağını belirten YÖK Başkanı Özvar, "Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar." diye konuştu.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını ve temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını ifade etti. Açıklamanın ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, affı bekleyen öğrenci sayısını ve aftan kimlerin yararlanabileceği ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 40'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında Yunusemre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele katıldı.

Konuşmasında öğrenci affı konusu da değinen Özvar, "Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK, KAÇ KİŞİ?

Öğrenci affını bekleyebilecek kişilerin sayısı açıklayan YÖK Başkanı şunları söyledi: "Bu çerçevede; disiplin cezası, Açıköğretim Sistemi'nde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşullarını sağlamayan öğrencinin programdan ilişiğinin kesilmesi, yatay geçiş, geçici kayıt (lise diploması olmayanlar) ile kayıtlananların belirtilen tarihe kadar diplomalarını getirememesi, denklik lisans tamamlaması sona eren gibi durumlarda yer alan toplam 4 milyon 242 bin 316 öğrenci affı bekleyebilecek."

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