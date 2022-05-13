Öğrenci affı nedir? Hangi öğrenciler affedilecek? Lisans, yüksek lisans affı kimleri kapsıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci affı nedir? Hangi öğrenciler affedilecek? Lisans, yüksek lisans affı kimleri kapsıyor

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Öğrenci affı nedir? Hangi öğrenciler affedilecek? Lisans, yüksek lisans affı kimleri kapsıyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca insanı ilgilendiren haberi duyurdu. Buna göre AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı. Peki, hangi öğrenciler affedilecek? Lisans, yüksek lisans affı kimleri kapsıyor

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca insanı ilgilendiren haberi duyurdu. Buna göre AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı. ? Hangi öğrenciler affedilecek? Lisans, yüksek lisans affı kimleri kapsıyor Öğrenci affı nedir?

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Duyuruyu yapan Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı..

Haberler.com - Gündem

Üniversite, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title