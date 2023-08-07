2023 yılına ait öğrenci abonman ücretleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, yeni dönemde ne kadar ödeme yapacakları konusunda bilgi sahibi olabilmek için abonman ücretlerini merakla bekliyor. Öğrenci abonman yeni ücretleri hakkında detaylar açıklandı. Detaylar haberimizde...

Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaştığı öne sürüldü. Vatandaşlar tarafından abonman ücretlerine yapılacak zam araştırılmaktadır. Öğrenci ve normal abonman ücretlerine ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay toplu taşıma zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), tarafların anlaşma sağlayamaması nedeniyle karar alamamıştı. Peki, Öğrenci abonman ücretleri belli oldu mu? 2023 Öğrenci abonman ne kadar olacak? İşte detaylar...

ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep etmişti. Ancak her iki teklifi de fazla bulan bakanlık temsilcileri yüzde 40 zam önermişti. Tarafların anlaşamaması nedeniyle zam ağustos ayına ertelenmişti. UKOME'nin bir sonraki toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Halk TV'de yer alan habere göre, bakanlık temsilcileri ile İBB'nin yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda uzlaştığı öne sürüldü.

2023 ÖĞRENCİ ABONMAN NE KADAR OLACAK?

Yüzde 45'lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL'den bin 126 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 14,35 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 58 TL olacak.

İETT NE KADAR ZAM GELECEK?

Geçtiğimiz ay toplu taşıma zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), tarafların anlaşma sağlayamaması nedeniyle karar alamamıştı. Toplu taşımaya yüzde 57 zam isteyen İBB ile yüzde 40 zam teklif eden bakanlık temsilcileri orta yolu buldu. Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaştığı öne sürüldü. Yüzde 45'lik zam kabul edilirse tam bilet 14,35 TL, öğrenci 7 TL olacak. Aylık abonman ise 1.126 TL'ye, öğrenci abonmanı ise 203 TL'ye çıkacak.