Orman Genel Müdürlüğü Engelli ve eski hükümlü daimi işçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacak.2023 yılı için İŞKUR üzerinden 224 Orman İşçisi alımı Türkiye Geneli Yapılacak. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Orman Genel Müdürlüğü bünyesine işçi alımı yapacak. İşçi alımları İŞKUR üzerinden yayımlanacak işçi alımı ilanına göre 224 Geçici işçi alımı yapılacak. Söz konusu yayımlanacak ilan için adaylardan aranan şartlar ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM yayımladığı duyuruda da belirttiği gibi İŞKUR üzerinden işçi alımı için başvurular 2023 yılında alınacak. İlanın en geç 15 Ocak 2023 tarihine kadar yayımlanması bekleniyor.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kapsamında adaylardan bazı genel şartlar talep ediyor. Bu kapsamda genel olarak adaylardan;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,