OGM işçi alımı 2025 başvuru: OGM işçi alımı ne zaman?

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar, gerekli başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? OGM işçi alımı başvuru nereden yapılır?İşte, son başvuru tarihi ve detaylar…

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı için başvuru sürecini resmen duyurdu. OGM işçi alımı başvuruları, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmayı düşünen adaylar, bu tarihlerde İŞKUR'un resmi web sitesinden online olarak başvurularını tamamlayabilecekler.

OGM işçi alımı 2025 başvuru

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve kura sonucunda ismi çıkan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı kazanacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde uygun pozisyonlarda göreve başlama fırsatı elde edecekler.

OGM işçi alımı ne zaman

OGM İŞÇİ ALIMI 2025 AÇIK POZİSYONLAR NELER?

Bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde çalışmak üzere açılan pozisyonlar aşağıdaki meslek grupları arasında yer alıyor:

Orman İşçisi

Arazöz Şoförü

Dozer Operatörü

Greyder Operatörü

Ekskavatör Operatörü

İş Makinesi Operatörü

Traktör Operatörü

Açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularının düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.