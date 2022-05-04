Oğlum yeni bölüm ne zaman? Oğlum dizisi yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

Show TV ekranlarında merakla izlenen Oğlum dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Songül Öden (Zeynep), Nihal Yalçın (Melike), Canan Ergüder (Demet), Feyyaz Duman (Tuğrul) ve Timur Acar (İlyas) gibi oyuncuların yer aldığı Oğlum dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman?

OĞLUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oğlum dizisi Ramazan Bayramı nedeniyle 4 Mayıs Çarşamba günü akşamı Show TV ekranında yer almayacak. Oğlum dizisinin yeni bölümü 11 Mayıs akşamı Show TV'de yayınlanacak.

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturdu. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstlendi.

OĞLUM DİZİSİ SAAT KAÇTA

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle 'Oğlum'her Çarşamba 20.00'de Show TV'de!

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