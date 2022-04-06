Oğlum yeni bölüm ne zaman? Oğlum 9. bölüm bugün var mı? Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLCAK?

Oğlum 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Zeynep, Efe ve Tuğrul'un birlikte pikniğe gittiği tanıtımda baba oğulun samimi anları dikkat çekiyor. Sedat'a Kaan'ın nasıl öldürüldüğünü soran İlyas'ın duyacağı yanıt karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Kaan'ın otopsi raporunda çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Ormanda Kaan'ın karşısına çıkan siyah eldivenli gizemli adam kafaları karıştırırken, Tuğrul'un tedirgin hali ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.



OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 8. Bölümünde; Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren'in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer. Bu sırada Ceren'in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskısından kurtulmanın yolunu ararken Canan'ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir. Bu tavsiye Demet ve Efe'nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep'in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

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