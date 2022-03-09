Oğlum yeni bölüm ne zaman, hangi gün? SHOW TV Oğlum yeni bölüm özeti! Son bölümde neler oldu?

Oğlum dizisi konusu nedir, Oğlum dizisi hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oğlum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Oğlum dizisi uyarlama mı? Oğlum dizisi bir kitaptan uyarlama mı olacak? Oğlum dizisi senaryosu kime aittir? İşte detaylar...

OĞLUM DİZİSİ HANGİ GÜN?

Oğlum dizisi bugün tanıtıldı. Tanıtım fragmanına göre Oğlum başladı. Dizinin yeni bölümleri, çarşamba akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanmakta.

OĞLUM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Oğlum 5. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Zeynep'in Demet ile görüşüp Efe'nin hasta olmadığını söylediği sahnede Tuğrul ve Canan'ın Efe hakkında anlattıklarının yalan olduğunu iddia ediyor. Tuğrul'un itibarı için bunu yaptığını söyleyen ve asıl olayı araştırması için Demet'e sert tepki gösteren Zeynep'in sözleri dikkat çekiyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 4. Bölümünde; Efe'nin anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından yaşanan acı olayı tekrar itiraf etmesi olayların seyrini değiştirir. Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar. Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep'in kapısına dayanır. Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer. Bir arada olmak artık hiç kimse için kolay değildir.

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ SENARİSTİ KİMDİR?

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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