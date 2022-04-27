Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum yeni bölümde ne olacak? Oğlum 12. bölüm fragmanı izle

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Oğlum konusu nedir? Oğlum 12. bölüm fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat'ın Işıl'ı aradığını gören Zeynep, merak edip telefonu açınca acı gerçekle yüzleşiyor. Sedat'ın Işıl'a Tuğrul'la ilgili sorular sorması üzerine Zeynep, Işıl ile Tuğrul'un ilişkisini öğreniyor. Gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Zeynep, Işıl'dan hesap sorarken Işıl'ın "Aşık oldum…" sözleri üzerine öfkesine hakim olmakta zorlanıyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 11. Bölümünde; Tuğrul'un şüpheli olarak gözaltına alınması Efe ve Zeynep'te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken Zeynep, Tuğrul'un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas'ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas'ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

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