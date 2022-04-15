Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum yeni bölümde ne olacak? Oğlum 11. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Oğlum konusu nedir? Oğlum 11. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 10. Bölümünde; Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut'un kafesinde Ceren'in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.

Oğlum son bölümü hd

Bulut'un İlyas ve Melike'ye gerçekte kim olduğunu söylediği sahne izleyiciye heyecan yaşattı. Bulut'un Efe'nin dayısı olduğunu duyan İlyas ve Melike büyük bir şaşkınlık yaşarken verecekleri tepki ve bu durumun Sedef ile Bulut aşkını nasıl etkileyeceği akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

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