Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum yeni bölümde ne olacak? Oğlum 8. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Oğlum konusu nedir? Oğlum 8. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Melike'nin Efe'ye "Ne olur bana bir şey söyle!" diyerek yalvardığı tanıtımda küçük çocuğun Melike'ye neler söyleyeceği heyecanla bekleniyor. Sedat ve Demet'ten Efe'nin serbest bırakıldığını öğrenen İlyas büyük bir öfke patlaması yaşayarak Tuğrul'un iş yerine saldırıyor. Bulut ile Sedef birbirine giderek yakınlaşırken Bulut'un Sedef'in arkasından yaşadığı büyük şok akıllara "Bulut, Sedef'in aslında kim olduğunu öğrenecek mi?" sorusunu getiriyor. S

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum 6. Bölüm Fragmanı yayında. Zeynep'in Melike'yle yüzleştiği tanıtımda Zeynep kendini açıklamaya çalışırken Melike'nin sert tavrıyla karşılaşıyor. Bu sırada eve gelen İlyas'ın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oluyor. Tuğrul ve Zeynep arasında ipler artık kopma noktasına gelirken Melike ile İlyas'ın evliliğindeki sorunlar da devam ediyor. Efe akıl sağlığı raporu için heyet karşısına çıkarken çıkacak sonuç büyük bir heyecanla bekleniyor. Tuğrul'un Zeynep'e "Çocuğumuz bugün dışarı çıkıyor!" demesi ise kafaları karıştırıyor.

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