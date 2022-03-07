Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oğlum yeni bölümde ne olacak? Oğlum 5. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Oğlum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Oğlum dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Oğlum konusu nedir? Oğlum 5. Fragmanı nasıl izlenir! Oğlum oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 5. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Zeynep'in Demet ile görüşüp Efe'nin hasta olmadığını söylediği sahnede Tuğrul ve Canan'ın Efe hakkında anlattıklarının yalan olduğunu iddia ediyor. Tuğrul'un itibarı için bunu yaptığını söyleyen ve asıl olayı araştırması için Demet'e sert tepki gösteren Zeynep'in sözleri dikkat çekiyor.





Oğlum'un 4. Bölümünde; Efe'nin anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından yaşanan acı olayı tekrar itiraf etmesi olayların seyrini değiştirir. Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar. Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep'in kapısına dayanır. Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer.

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