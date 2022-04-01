Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 9. bölüm fragmanı izle!
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Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınladı mı ve Oğlum 9. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Oğlum yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisi yayınlandığı ilk bölüm itibariyle seyirciden tam not almayı başarmıştır. Peki, Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum hangi gün ve saat kaçta?
Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Show Tv'de yayınlanan Oğlum dizisi başrol oyuncuları ile dikkat çekiyor. Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 9. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Oğlum 9. bölüm fragmanı araştırıyor. Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum hangi gün ve saat kaçta? Oğlum 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 9. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…
Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.
OĞLUM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE (LİNK)
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı
Oğlum dizisi her Çarşamba günü saat 20:00'da Show TV'de başlıyor.