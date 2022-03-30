Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 8. bölüm full HD izle! Oğlum 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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OĞLUM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep ile Efe'nin, Demet'in evinde olduğu tanıtımda Sedat, kızı Defne ve Efe'yi yan yana görünce sinirlerine hakim olamıyor. Sedat'ın Efe'ye verdiği tepkiye Zeynep de karşılıksız kalamayınca evde gerilim yükseliyor. İlyas ve Tuğrul'un kavgası dikkat çekerken Tuğrul, Ceren'in dans videosunu İlyas'a gösteriyor. Kaan'ın öldüğü güne dair detaylar izleyiciyle buluşmaya devam ederken gizemli kadın Melahat'la ormanda yürüdüğü anlar merakı giderek artırıyor ve "Kaan'ın katili Melahat mı?" sorusu akıllara geliyor.

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE!

Oğlumson bölüm izlemek için OĞLUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

OĞLUM 8. BÖLÜM İZLE

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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