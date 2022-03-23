Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 7. bölüm full HD izle! Oğlum 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Melike'nin Efe'ye "Ne olur bana bir şey söyle!" diyerek yalvardığı tanıtımda küçük çocuğun Melike'ye neler söyleyeceği heyecanla bekleniyor. Sedat ve Demet'ten Efe'nin serbest bırakıldığını öğrenen İlyas büyük bir öfke patlaması yaşayarak Tuğrul'un iş yerine saldırıyor. Bulut ile Sedef birbirine giderek yakınlaşırken Bulut'un Sedef'in arkasından yaşadığı büyük şok akıllara "Bulut, Sedef'in aslında kim olduğunu öğrenecek mi?" sorusunu getiriyor. Sedat, Kaan'ın ölüm nedenini Demet'e söylerken izleyici de otopsi raporunu büyük bir merakla bekliyor.
Oğlumson bölüm izlemek için OĞLUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
- Canan Ergüder - Demet
- Songül Öden - Zeynep
- Feyyaz Duman - Tuğrul
- Timur Acar - İlyas
- Serhat Teoman - Sedat
- Kubilay Aka - Bulut
- Nihal Yalçın - Melike
- Tuğçe Açıkgöz - Sedef
- Metehan Parıltı - Efe
- Emir Kaan Özkan - Kaan
- Ali Seçkiner Alıcı