Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 14. bölüm full HD izle! Oğlum 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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OĞLUM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melike tarafından serbest bırakılan Tuğrul'un karakola gittiği tanıtımda "Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?" sorusu merak konusu oluyor. Katil olarak okları üzerine çeken Tuğrul insanların saldırısına uğrarken Demet, Melahat'la konuşarak Kaan'ın öldüğü günü sorgulamaya devam ediyor. Melahat ile Kaan'ın ormanda neler yaşadığı akıllarda soru işaretleri oluştururken Tuğrul'un Işıl'a "Ben suçluyum" demesi ise kafaları karıştırıyor. Finale son 2 bölüm kalan dizide gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor.

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE!

Oğlum son bölüm izlemek için OĞLUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

OĞLUM 14. BÖLÜM İZLE!

Oğlum 14. bölüm izlemek için OĞLUM 14. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

OĞLUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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