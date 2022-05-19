Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 14. bölüm full HD izle! Oğlum 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 14. bölüm full HD izle! Oğlum 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Oğlum son bölüm izle linki araştırılıyor. SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Oğlum dizisi 14. bölümü yayınlandı. SHOW TV Oğlum 14. bölüm izleyemeyenler Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 14. bölüm izle! Oğlum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Melike tarafından serbest bırakılan Tuğrul'un karakola gittiği tanıtımda "Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?" sorusu merak konusu oluyor. Katil olarak okları üzerine çeken Tuğrul insanların saldırısına uğrarken Demet, Melahat'la konuşarak Kaan'ın öldüğü günü sorgulamaya devam ediyor. Melahat ile Kaan'ın ormanda neler yaşadığı akıllarda soru işaretleri oluştururken Tuğrul'un Işıl'a "Ben suçluyum" demesi ise kafaları karıştırıyor. Finale son 2 bölüm kalan dizide gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor.
Oğlum son bölüm izlemek için OĞLUM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Oğlum 14. bölüm izlemek için OĞLUM 14. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
- Canan Ergüder - Demet
- Songül Öden - Zeynep
- Feyyaz Duman - Tuğrul
- Timur Acar - İlyas
- Serhat Teoman - Sedat
- Kubilay Aka - Bulut
- Nihal Yalçın - Melike
- Tuğçe Açıkgöz - Sedef
- Metehan Parıltı - Efe
- Emir Kaan Özkan - Kaan
- Ali Seçkiner Alıcı