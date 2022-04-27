Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 12. bölüm full HD izle! Oğlum 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Oğlum son bölüm izle linki araştırılıyor. SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Oğlum dizisi 12. bölümü yayınlandı. SHOW TV Oğlum 12. bölüm izleyemeyenler Oğlum son bölüm izle! SHOW TV Oğlum 12. bölüm izle! Oğlum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Oğlum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oğlum yeni bölümde neler olacak haberimizde...
İlyas'ın Tuğrul'u boğmaya çalıştığı ve gerilim dolu anların yaşandığı tanıtımda Melahat'ın kardeşi Murat Demet'e saldırıyor. Bir tarafta Tuğrul diğer tarafta Demet ölümle burun buruna gelirken ikisine de ne olacağı merak konusu oluyor. İlyas'ın Tuğrul'u kaçırdığı yerden tek başına çıkması ise akıllara "İlyas, Tuğrul'u öldürdü mü?" sorusunu getiriyor.
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Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
- Canan Ergüder - Demet
- Songül Öden - Zeynep
- Feyyaz Duman - Tuğrul
- Timur Acar - İlyas
- Serhat Teoman - Sedat
- Kubilay Aka - Bulut
- Nihal Yalçın - Melike
- Tuğçe Açıkgöz - Sedef
- Metehan Parıltı - Efe
- Emir Kaan Özkan - Kaan
- Ali Seçkiner Alıcı