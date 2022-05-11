Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı psikoloji ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum son bölüm izle! Oğlum 13. bölüm HD izle! Oğlum yeni bölümde neler olacak? 11 Mayıs Show TV Oğlum full bölüm izle! Oğlum dizisi son bölüm HD izle!

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Oğlum dizisi Çarşamba günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 13. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Sokakta Tuğrul'un resmini görünce onu tanıyan Melahat, Demet'e ormanda gördüklerini anlatıyor. Melahat Tuğrul'un olay günü ormanda mezar kazdığını söylerken Demet, Melahat'a o gün küçük bir çocuk görüp görmediğini soruyor. Kaan'ı ormanda gören Melahat'ın anlatacakları büyük bir merakla bekleniyor.

OĞLUM CANLI İZLE!

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE!

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 12. Bölümünde; Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ın da şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

Oğlum son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

OĞLUM OYUNCU KADROSU

Songül Öden : Zeynep Yalçın Kaya

Nihal Yalçın : Melike Özyürek

Canan Ergüder : Demet

Timur Acar : İlyas Özyürek

Feyyaz Duman : Tuğrul Kaya

Serhat Teoman : Sedat

Kubilay Aka : Bulut Yalçın

Tuğçe Açıkgöz : Sedef

Nazan Kesal : Canan Yalçın

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