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Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı psikoloji ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum son bölüm izle! Oğlum 11. bölüm HD izle! Oğlum yeni bölümde neler olacak? 20 Nisan Show TV Oğlum full bölüm izle! Oğlum dizisi son bölüm HD izle!
Oğlum dizisi Çarşambagünleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Oğlum 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Tuğrul'un sorguya alındığı tanıtımda izleyicinin kafasındaki soru işaretleri giderek artıyor. Tuğrul, sorguda bir köpeğe çarptığını söylerken Sedat, Tuğrul'un bir insana çarptığını düşünüyor. Tuğrul'un ifadesinin doğru olup olmadığı merak konusu olurken olay yerinde araştırmalar devam ediyor. Bulut'un gerçek kimliğinin açığa çıkması İlyas'ı öfkelendirirken Tuğrul'un ormanda gösterdiği yerde kazı çalışmaları başlıyor.
Oğlum'un 10. Bölümünde; Otopsi raporunun çıkmasıyla suçsuzluğuna inanan Efe, Melike ile konuşmak ister. Zeynep oğlunu da alıp Melikelerin kapısına gider. Bulut'un kafesinde Ceren'in işe başladığını öğrenen Canan stratejik bir hamle yapar. Bu sırada Sedat ve Demet olay gününe dair daha önce fark etmedikleri bir ayrıntı ile karşı karşıya kalırlar. Bu yeni ayrıntının ortaya çıkmasından sonra artık oklar yeni bir şüpheliyi daha göstermektedir.
Songül Öden : Zeynep Yalçın Kaya
Nihal Yalçın : Melike Özyürek
Canan Ergüder : Demet
Timur Acar : İlyas Özyürek
Feyyaz Duman : Tuğrul Kaya
Serhat Teoman : Sedat
Kubilay Aka : Bulut Yalçın
Tuğçe Açıkgöz : Sedef
Nazan Kesal : Canan Yalçın