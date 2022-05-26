Oğlum son bölüm izle! FİNAL | SHOW TV Oğlum 15. bölüm full HD izle! Oğlum final bölümü izle! Oğlum dizisi finalde neler oldu, nasıl bitti? - Haberler

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OĞLUM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in Melike'den hesap sorduğu tanıtımda Melahat'tan kaçmaya çalışan Efe'nin yaşadığı zor anlar gerilimi yükseltiyor. Sedat'a katilin Meliha olduğunu söyleyen Demet, kanıt olan eldivenleri ulaştırmayı başarıyor. Herkes ormanda Efe'yi aramaya başlarken küçük çocuğu nasıl bulacakları merakla bekleniyor.

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE!

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OĞLUM 15. BÖLÜM İZLE!

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OĞLUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Oğlum dizisi her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder - Demet

Songül Öden - Zeynep

Feyyaz Duman - Tuğrul

Timur Acar - İlyas

Serhat Teoman - Sedat

Kubilay Aka - Bulut

Nihal Yalçın - Melike

Tuğçe Açıkgöz - Sedef

Metehan Parıltı - Efe

Emir Kaan Özkan - Kaan

Ali Seçkiner Alıcı

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