Oğlum son bölüm HD izle! Oğlum 6. bölüm full HD izle! Oğlum 6. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Oğlum, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı aile ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Oğlum son bölüm izle! Oğlum 6. bölüm full HD izle! Oğlum 6. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

OĞLUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oğlum her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

OĞLUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oğlum 6. Bölüm Ön İzlemesi yayında! Kaan ağaçtan düştükten sonra panik yaşayan Efe korkuyla kaçarken, Kaan'ın bir süre sonra kendine geldiği görülüyor. Acıyla ağlayan Kaan'ı birinin uzaktan izlediği sahne izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturuyor.

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğlum'un 5. Bölümünde; Efe içinde bulunduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan'ın iş birliği ile bir plan yapar. Tuğrul'un planı Demet'in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

Oğlum son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

OĞLUM SON BÖLÜM HD İZLE!

OĞLUM KONUSU NE?

Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

OĞLUM OYUNCULARI KİMLER?

Canan Ergüder (Pedagog Demet)

Timur Acar (İlyas)

Songül Öden (Zeynep)

Nihal Yalçın

Kubilay Aka

Tuğçe Karagöz

Feyyaz Duman (Tuğrul)

Serhat Teoman

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