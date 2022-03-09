Oğlum full HD bölüm izle! Oğlum 5. bölüm tek parça izle! Oğlum son bölüm neler oldu?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Oğlum 5. bölüm full HD izle ve Oğlum full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Oğlum 5. bölüm tek parça izle ve Oğlum full HD bölüm izle diye araştırıyor. Oğlum full HD bölüm izle! Oğlum 5. bölüm tek parça izle! Oğlum son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…
Başarılı oyuncu Nazan Kesal'ın hikayeye 'Perma Canan' rolüyle dahil olduğu bölümden yayınlanan sahnede Zeynep ile annesi Canan arasındaki fikir ayrılıklarının ilk sinyalleri verilirken Canan'ın hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak uyandırıyor. Ön izleme sahnesinde Zeynep'in "Dün, Efe'ye silah çekildi…" sözlerini tekrarlayarak yaşananları unutmamaya ve doğru yolda olduğunu kendine ispatlamaya çalışması ise dikkat çekiyor.
OĞLUM FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım'dan hikayesiyle iddialı yeni bir dizi geliyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak ve bir umut hikayesi anlatacak olan 'Oğlum' dizisinden ilk teaser yayınlandı.
Merakla beklenen projenin teaser'ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser'daki "Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…" sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.
OĞLUM 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ!
Canan Ergüder - Demet
Songül Öden - Zeynep
Feyyaz Duman - Tuğrul
Timur Acar - İlyas
Serhat Teoman - Sedat
Kubilay Aka - Bulut
Nihal Yalçın - Melike
Tuğçe Açıkgöz - Sedef
Metehan Parıltı - Efe
Emir Kaan Özkan - Kaan
Ali Seçkiner Alıcı