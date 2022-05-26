Oğlum dizisinde Kaan öldü mü? Kaan'ı kim öldürdü? SHOW TV Oğlum katil kim? - Haberler

Oğlum dizisinde Kaan nasıl öldü sorusunun yanıtı merak ediliyor. SHOW TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelmeye başlayan Oğlum dizisinde katil kim sorusuna yanıt aranıyor.Sevilen dizinin 3. bölüm fragmanında Efe, Kaan'ı öldürmediğini itiraf etti. Peki ama katil kim? Kaan'ı kim öldürdü? SHOW TV Oğlum katil kim?

OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ay Yapım'ın tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken, "Suçlu çocuk yoktur" cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi 'Oğlum' için geri sayım sürerken dizinin afişi yayınlandı. Birbirinden başarılı isimden oluşan zengin oyuncu kadrosunu gördüğümüz afiş, seyircide dizinin hikayesine dair merakı arttırıyor. Farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak olan 'Oğlum', ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini çarpıcı bir örnekle ortaya koymaya hazırlanıyor.

Dizi, Efe karakterinin Kaan'ı öldürüp öldürmediği üzerinde durulurken, bir çocuğun psikolojik durumu ele alınıyor.

OĞLUM DİZİSİNDE KAAN NASIL ÖLDÜ?

Kaan dizinin ilk bölümünde Efe'nin yanında ormanlık bir alanda ölmüştü. Efe ilk başta pedagoga suçu kendisinin işlediğini belirtmişti. Ancak yeni bölüm fragmanında suçu ben işlemedim ifadelerini kullandı. Annesi ise ikinci bölümde Kaan'ın kanlı gömleğini saklamıştı. Oğlum dizisindeki katil 3. bölüm ve sonrasında netleşecek.

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